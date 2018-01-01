وقف عمليات طرد المستأجرين في البرتغال بأمر الرئيس

أصدر الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبلو دي سوزا قرارا رئاسيا بوقف مؤقت لعمليات إجلاء المستأجرين من المساكن مع ارتفاع الإيجارات بصورة جنونية وخاصة ممن يعتبرون في "وضع صعب" مثل كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة استنادا إلى "أسباب اجتماعية" بحيث "لا يمس حقوق المالكين ولا يتعارض مع الدستور".



ويأتي هذا في الوقت الذي أفادت فيه التقارير هذا الأسبوع بارتفاع هائل في الإيجارات في كبرى المدن مثل لشبونة وبورتو بنسبة 20 % هي الأكبر على مدار السنوات السبع الماضية.



وأشار موقع "بورتوجال نيوز" البرتغالي إلى أن الوثيقة تنص على وقف مؤقت لطرد المستأجرين الذين يمرون بظروف صعبة مثل كبار السن في سن 65 عاما وما فوق أو المواطنين الذين يعانون من درجة كبيرة من الإعاقة.

