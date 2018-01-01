الإحصاء: إنتاج النفط الصيني يتراجع 2.3% على أساس سنوي

أظهرت بيانات نشرها مكتب الإحصاء الوطني اليوم الاثنين أن إنتاج الصين من النفط الخام تراجع 2.3 %على أساس سنوي في يونيو إلى 15.85 مليون طن.



وبلغ الإنتاج منذ بداية العام 94.09 مليون طن، بانخفاض 2% عن مستواه قبل عام، وزاد الاستهلاك المحلي من النفط الخام 8% في يونيو مقارنة مع مستواه قبل عام ليصل إلى 49.78 مليون طن، بينما بلغ إجمالي الاستهلاك منذ بداية العام 299.61 مليون طن بزيادة 8.9 % على أساس سنوي.

