موريتانيا تنقذ 125 مهاجرًا سريًا كانوا في طريقهم إلى اسبانيا

أنقذت قوات خفر السواحل الموريتانية مساء أمس الأحد 125 مهاجرا سريا كانوا في طريقهم إلى اسبانيا، وقالت الإذاعة الموريتانية فجر اليوم الاثنين، إن المهاجرين أنقذوا من موت محقق بعد العثور عليهم على متن زورق خشبي في المياه الإقليمية الموريتانية وبدون مياه منذ يومين.



وأضافت أن المهاجرين الذين كانوا في طريقهم الى اسبانيا من بينهم سبع فتيات وعدد من الأطفال القاصرين انطلق زورقهم يوم الجمعة قبل الماضي من قرية أمبور السنغالية باتجاه إسبانيا قبل أن تضل المجموعة طريقها وينفد زادها من مياه الشرب والمواد الغذائية يومين قبل العثور عليها من طرف البحرية الموريتانية في وضعية حرجة على شواطئ موريتانيا.



ونقلت عن قائد السفينة التي أنقذت المهاجرين أنه كان في مهمة روتينية لمراقبة المياه الإقليمية الموريتانية وتفاجأ بالمجموعة المذكورة في عرض البحر قرب مركز أنجاكو الاداري حيث طلبت النجدة من سفينة البحرية الموريتانية التي اتصلت على الفور بقيادتها التي أمرتها بتقديم النجدة للمعنيين حيث قدمت لهم ما يحتاجونه من مياه وطعام.



وأضافت أن وزير الداخلية أحمدو ولد عبد الله ووزير الصحة الدكتور ابوبكر كانا في استقبال المهاجرين بميناء نواكشوط حيث تم تقديم الإسعافات الأولية لبعضهم إلي جانب الأغطية قبل نقلهم إلى مركز خاص بإيواء الأجانب المخالفين في نواكشوط، للتأكد من هوياتهم وتحديد جنسياتهم تمهيدا لإعادتهم إلى بلدهم الأصلي.

