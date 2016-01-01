شعبية رئيس وزراء استراليا تصل لأعلى مستوياتها قبل انتخابات

أظهر استطلاع للرأي نشرت نتائجه اليوم الاثنين أن الدعم لرئيس وزراء استراليا مالكوم ترنبول وصل إلى أعلى مستوياته في عامين في دفعة لحكومة يمين الوسط قبل سلسلة من الانتخابات الفرعية التي ستجرى في نهاية يوليو.



وأظهر آخر استطلاع تجريه صحيفة قبل انتخابات 28 يوليو أن شعبية ترنبول وصلت إلى 48 % وهو أعلى مستوى لها منذ الانتخابات العامة في 2016.



وتجاوز زعيم حزب العمال المعارض بيل شورتن الذي بلغت نسبة التأييد له 29 %، وقال محلل إن شعبية ترنبول قد تساعد فرص الحكومة في الانتخابات الفرعية الخمس رغم تقدم العمال في الاستطلاعات على التحالف الوطني الليبرالي المنتمي ليمين الوسط بواقع 51 إلى 49.



وقال بيتر تشين وهو محلل سياسي بجامعة سيدني "سيكون هناك بعض الناخبين الذين يصوتون لزعيم مفضل ترنبول سيسر".