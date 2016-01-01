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الإثنين 16/يوليه/2018 - 08:16 ص

شعبية رئيس وزراء استراليا تصل لأعلى مستوياتها قبل انتخابات

رئيس وزراء استراليا
رئيس وزراء استراليا مالكوم ترنبول
وكالات
dostor.org/2250746

أظهر استطلاع للرأي نشرت نتائجه اليوم الاثنين أن الدعم لرئيس وزراء استراليا مالكوم ترنبول وصل إلى أعلى مستوياته في عامين في دفعة لحكومة يمين الوسط قبل سلسلة من الانتخابات الفرعية التي ستجرى في نهاية يوليو.

وأظهر آخر استطلاع تجريه صحيفة قبل انتخابات 28 يوليو أن شعبية ترنبول وصلت إلى 48 % وهو أعلى مستوى لها منذ الانتخابات العامة في 2016.

وتجاوز زعيم حزب العمال المعارض بيل شورتن الذي بلغت نسبة التأييد له 29 %، وقال محلل إن شعبية ترنبول قد تساعد فرص الحكومة في الانتخابات الفرعية الخمس رغم تقدم العمال في الاستطلاعات على التحالف الوطني الليبرالي المنتمي ليمين الوسط بواقع 51 إلى 49.

وقال بيتر تشين وهو محلل سياسي بجامعة سيدني "سيكون هناك بعض الناخبين الذين يصوتون لزعيم مفضل ترنبول سيسر".

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