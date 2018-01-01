السنغال والكونغو يلتقيان في الدور الأخير للتصفيات الأفريقية السبت

خل المنتخب السنغالي للشباب اليوم معسكرا تحضيريا اليوم الاثنين استعدادا لمواجهة الكونغو يوم السبت القادم في مباراة الإياب من الدور الأخير في التصفيات الأفريقية للشباب المقرر تنظيم نهائياتها في جمهورية النيجر العام القادم.



ونقلت وكالة الأنباء السنغالية عن الكابتن يوسف دابو المدير الفني لمنتخب السنغال، قوله " إن المنتخب كان بوسعه الفوز في لقاء الذهاب وأنه عازم على التأهل " ومن جانبه أكد مدرب منتخب الكونغو البرازيلي فالدو أن لاعبي المنتخب حريصون علي الفوز في المباراة وأنهم ذاهبون إلي السنغال من أجل التأهل للنهائيات.



كان المنتخبان السنغالي والكونغولي قد تعادلا في مباراة الذهاب أمس الأول السبت بهدفين لكل منهما.