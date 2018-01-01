الإثنين 16/يوليه/2018 - 08:09 ص
ترامب: قمة حلف الأطلسي كانت عظيمة
وكالات
dostor.org/2250739
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تدوينة على تويتر اليوم الاثنين إن قمة حلف شمال الأطلسي التي حضرها الأسبوع الماضي كانت ناجحة وإنه تمت تغطيتها بشكل غير دقيق من عدد كبير من وسائل الإعلام.
وقال ترامب "تلقيت الكثير من المكالمات من قادة دول الحلف يشكرونني فيها على المساعدة في لم شملهم وحملهم على التركيز على الالتزامات المالية في الوقت الحاضر وفي المستقبل.
عقدنا قمة عظيمة بحق غطتها كثير من وسائل الإعلام بشكل غير دقيق، حلف الأطلسي بات الآن قويا وثريا".