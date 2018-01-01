بوتين: الأمن يحبط 25 مليون هجمة إلكترونية على البنية التحتية للمعلومات

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الاثنين أن الهيئات الأمنية أحبطت 25 مليون هجمة إلكترونية على البنية التحتية للمعلومات خلال فعاليات كأس العالم لكرة القدم فيفا 2018 التي انتهت أمس الأحد.



وقال بوتين خلال لقاء مع ممثلي مقر تأمين أمن المونديال - وفقا لما ذكرته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية،: "إننا خلال كأس العالم تم تحييد قرابة 25 مليون هجمة إلكترونية وغيرها من الإجراءات الإجرامية على البنية التحتية للمعلومات في روسيا".

