إجمالي الناتج المحلي الصيني يرتفع لـ 6.7%

أظهرت بيانات حكومية صدرت اليوم الاثنين أن إجمالي الناتج المحلي الصيني نما خلال الربع الأول من العام الجاري ليصل إلى 6.8% و6.7% خلال الربع الثاني.



وقال مكتب الإحصاءات الوطني إن اقتصاد الصين نما بين6.7 و6.9 % خلال الـ 12 ربعا الماضية، والآن تقدر قيمته بـ 41.90 تريليون يوان أو 6.27 تريليون دولار.



وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا " بأن الاستهلاك كان القوة الدافعة الرئيسية وراء النمو الاقتصادي، حيث يتردد أنه ساهم بنسبة78.5% في النمو الاقتصادي.



وقد نمت التجارة بنسبة 7%، كما ارتفعت القيمة الإجمالية للواردات والصادرات لتصل إلى 1.4 تريليون يوان (209 مليار دولار).



وقد بلغ الفائض التجاري للصين 89.93 مليار يوان (3.4 مليار دولار).