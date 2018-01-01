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اقتصاد
الإثنين 16/يوليه/2018 - 08:07 ص

إجمالي الناتج المحلي الصيني يرتفع لـ 6.7%

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
dostor.org/2250737

أظهرت بيانات حكومية صدرت اليوم الاثنين أن إجمالي الناتج المحلي الصيني نما خلال الربع الأول من العام الجاري ليصل إلى 6.8% و6.7% خلال الربع الثاني.

وقال مكتب الإحصاءات الوطني إن اقتصاد الصين نما بين6.7 و6.9 % خلال الـ 12 ربعا الماضية، والآن تقدر قيمته بـ 41.90 تريليون يوان أو 6.27 تريليون دولار.

وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا " بأن الاستهلاك كان القوة الدافعة الرئيسية وراء النمو الاقتصادي، حيث يتردد أنه ساهم بنسبة78.5% في النمو الاقتصادي.

وقد نمت التجارة بنسبة 7%، كما ارتفعت القيمة الإجمالية للواردات والصادرات لتصل إلى 1.4 تريليون يوان (209 مليار دولار).

وقد بلغ الفائض التجاري للصين 89.93 مليار يوان (3.4 مليار دولار).

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