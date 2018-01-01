الكرملين: تقارب وجهات النظر بين بوتين وترامب حول سوريا صعبًا

رأى المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن تبادل وجهات النظر حول سوريا بين الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب في قمة هلسنكي يمكن أن تكون أمرا صعبا على خلفية العلاقات الأمريكية تجاه إيران.



ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن بيسكوف قوله:"من الواضح أن الرئيسين سيبحثان الملف السوري، وندرك جيدا موقف واشنطن تجاه إيران، لكن في الوقت نفسه، إيران شريكنا الجيد للتعاون التجاري والاقتصادي، والحوار السياسي، فلذلك لن يكون هناك تقارب سهل لوجهات النظر".



وشدد على النجاح في هزيمة تنظيم داعش في سوريا إلا أن هناك ذيول له، مضيفا:" المعركة مع هذه العناصر الإرهابية مستمرة من القوات المسلحة التابعة للجمهورية العربية السورية وهذه عملية طبيعية تماما.. في النهاية، كل هذا مدعو لتقديم حل للتسوية السياسية والدبلوماسية للنزاع السوري — هذه اللجنة الدستورية… واستمرار عملية أستانا ".