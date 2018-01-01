القاهرة : الإثنين 16 يوليه 2018
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الإثنين 16/يوليه/2018 - 07:55 ص

الأرصاد: طقس اليوم حار.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

طقس اليوم - صورة
طقس اليوم - صورة أرشيفية
dostor.org/2250733

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الإثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد.

وتظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية، كما تنشط على البحر المتوسط مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى
القاهرة 25 37
وسط الدلتا 24 36
الإسكندرية 25 31
بلطيم 25 32
مطروح 25 31
السلوم 22 33
سيوة 24 38
بورسعيد 25 34
دمياط 25 34
العريش 23 35
رفح 22 35
الإسماعيلية 24 37
السويس 25 36
رأس سدر 26 38
نخل 20 37
نويبع 27 35
طابا 22 33
كاترين 19 32
الطور 25 35
شرم الشيخ 27 39
الغردقة 29 38
مرسى علم 29 36
الفيوم 26 37
بنى سويف 25 37
المنيا 23 37
أسيوط 25 37
سوهاج 25 37
قنا 26 38
الأقصر 25 39
أسوان 27 39
أبوسمبل 27 39
الوادى الجديد 25 40
شلاتين 26 40
أبورماد 27 39
رأس حدربة 28 38
حلايب 28 38

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