بيسكوف: وجهات النظر حول سوريا بين بوتين وترامب قد تكون صعبة

يعتقد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن تبادل وجهات النظر حول سوريا بين الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب، التي ستعقد اليوم الإثنين، في هلسنكي، يمكن أن تكون أمرًا صعبًا على خلفية العلاقات الأمريكية تجاه إيران.



وقال بيسكوف في حوار مع قناة "آر تي" التلفزيونية:"من الواضح أن سوريا ستناقش من قبل الرئيسين، نحن ندرك جيدا موقف واشنطن تجاه إيران، لكن في الوقت نفسه، إيران شريكنا الجيد للتعاون التجاري والاقتصادي، والحوار السياسي، فلذلك لن يكون هناك تبادل سهل لوجهات النظر"، وفقا لما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية.