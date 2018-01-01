بيسكوف: زيادة الميزانية العسكرية لـ"الناتو" يلزم روسيا بالتأهب

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، أن زيادة الميزانية العسكرية لحلف شمال الأطلسي "الناتو" تلزم روسيا بأن تكون في حالة تأهب.



وقال بيسكوف في حوار مع قناة "آر تي" التلفزيونية، نشرت نصها وكالة "سبوتنيك" الروسية، اليوم الإثنين: " إن الناتو، أداة مواجهة تم تصميمها وإنشائها لأغراض المواجهة، وهذا الهدف الحقيقي للحلف لم يختفي، لذا عندما يقوم الحلف الذي يرى بشكل علني في روسيا خصم محتمل، بزيادة ميزانيته، هذا يعني بأنه يجب على روسيا أن تكون في حالة تأهب، وستبقى روسيا في حالة يقظة".