خطة لإجلاء أعضاء "الخوذ البيضاء" من سوريا

أعلنت مصادر ذات صلة، أن الولايات المتحدة وكندا وعدد من الدول الأوروبية، لا سيما بريطانيا وفرنسا، تناقش خطة لإجلاء أعضاء منظمة "الخوذ البيضاء" وعائلاتهم من سوريا، حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية، اليوم الإثنين، عن قناة "سي إن إن".



ووفقًا للقناة، الأمر يتعلق بإرسال حوالي 1000 عضو من ذوي "الخوذ البيضاء" وعائلاتهم إلى دول أخرى، مثل كندا والمملكة المتحدة وألمانيا.



يشار إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت في وقت سابق، أن الولايات المتحدة ستخصص 6.6 مليون دولار "للخوذ البيضاء" وآلية الأمم المتحدة في سوريا.