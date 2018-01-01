ترامب: موسكو وحدها لا تكفى.. يجب أن أخذ سانت بطرسبورج أيضا

يعتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه في أي حال من الأحوال سيتم انتقاده في بلاده بعد اجتماعه مع الزعيم الروسي فلاديمير بوتين.



وقال ترامب، مساء أمس الأحد، على "تويتر": "أتطلع إلى اجتماع الغد مع الرئيس بوتين. للأسف، بغض النظر عما سأقوم به في القمة، حتى لو تم تسليم مدينة موسكو العظيمة لي كتعويض عن كل الخطايا والشر التي ارتكبتها روسيا لسنوات عديدة، سأعود إلى أمريكا وأواجه النقد، كون هذا لم يكن كافيا، لأنه يجب أن أخذ سانت بطرسبورج أيضا إضافة إلى ذلك".



ويبحث اليوم الإثنين، في مدينة هلسنكي الفنلندية، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أفاق تنمية العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة، فضلا عن مناقشة الموضوعات الراهنة على الأجندة الدولية.