مقتل 12 مدنيًا على الأقل فى هجوم مسلح بمالى

قُتل 12 مدنيا على الأقل في هجوم شنّه مسلحون يعتقد أنهم جهاديون في شمال شرق مالي قرب الحدود مع النيجر، بحسب ما أفادت السلطات المحلية، حسبما أفادت "فرانس برس"، اليوم الإثنين.



وخلال الأشهر القليلة الماضية قتل في هذه المنطقة أكثر من 100 شخص، بينهم عدد كبير من المدنيين من إتنيتي الفولاني والطوارق.



وتتركز المعارك في هذه المنطقة بشكل خاص بين جهاديين بايعوا تنظيم داعش من جهة وبين جماعتين من الطوارق تدعمان الجيش المالي والقوة العسكرية الفرنسية "برخان".



وأعلنت هاتان الجماعتان "حركة إنقاذ أزواد" و"مجموعة الدفاع الذاتي عن الطوارق" في بيان مشترك أن "عصابات مسلحة مرتبطة بالشبكة الإجرامية العاملة على طول الحدود المالية-النيجرية هاجمت منطقة انجالغالاني حيث أطلقوا النار على المدنيين من جماعتي إيبوغوليتان وإيدارفان" اللتين تنتميان إلى طوارق وتقطنان هذه المنطقة.



وأضاف البيان المشترك أن الهجوم أسفر عن مقتل 12 مدنيا واحتراق 3 عربات.