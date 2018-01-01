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الإثنين 16/يوليه/2018 - 03:29 ص

26 يوليو.. الاحتفال بمئوية الشيخ إمام بأتيليه الإسكندرية

26 يوليو.. الاحتفال
نضال ممدوح
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تتواصل فعاليات الاحتفاليات الخاصة والعامة٬ التي تقام بذكرى مئوية "الشيخ إمام " حيث تقيم جماعة الفنانين والكتاب بأتيليه الإسكندرية٬ بالتعاون مع جمعية محبي الشيخ إمام وموقع العالم العربي٬ احتفالية كبرى بمئوية الشيخ٬ وذلك في تمام السادسة من مساء يوم الخميس الموافق 26 يوليو الجاري.

هذا ويشارك في الاحتفالية كل من: سيد عنبة رئيس جمعية محبي الشيخ إمام٬ الدكتور أبو الحسن سلام الأستاذ بقسم المسرح كلية الآداب٬ الفنان التشكيلي ماهر جرجس والشاعر أحمد عواد.

يتخلل الحفل فواصل غنائية لأغاني الشيخ إمام لكل من:- شعبان عيسي٬ حسن نفعي٬ حسني المعاون.

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