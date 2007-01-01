صدور "فى معنى الجميل.. كتابات استطيقية فلسفية" عن منشورات ضفاف

ضمن سلسلة "مسائل فلسفية" التي تصدرها منشورات ضفاف٬ صدر مؤخرا كتاب "في معني الجميل.. كتابات استطيقية فلسفية" من أفلاطون إلى لوك فيري، من تأليف الدكتور كمال بومنيري، وذلك بالتعاون مع داري الأمان والاختلاف.



يذكر أن "بومنير" أستاذ بقسم الفلسفة، جامعة الجزائر٬ حصل على درجة الدكتوراه في الفلسفة في عام 2007 بعنوان "مسألة العقلانية التكنولوجية في فلسفة هربرت ماركوز"، صدر له: جدل العقلانية في النظرية النقدية لمدرسة فرانكفورت٬ النظرية النقدية لمدرسة فرانكفورت، من ماكس هوركهايمر إلى أكسل هونيث، ثيودور أدورنو، من النقد إلى الاستطيقا٬ الطريق إلى الفلسفة.. دراسات في مشروع ميرلوبونتي الفلسفي٬ الجمالية المعاصرة الاتجاهات والرهانات٬ فلسفة الاعتراف٬ مقاربة نقدية لمفهوم التشيؤ" لأكسل هونيث (ترجمة وتقديم) قضايا الجماليـة من أصولها القديمة إلى دلالاتها المعاصرة (تأليف).