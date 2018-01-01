ألوية العمالقة تعثر على "كاميرا إعلام" مليشيات الحوثى

أعلن المركز الإعلامي التابع لألوية العمالقة في الجيش اليمني الوطني، حصوله على كاميرا الإعلام الحربي التابع لمليشيات الحوثي الإيرانية، وفيها ما يثبت أن قتلة ومجرمين تم إخراجهم من السجن المركزي يقودون أطفالا في معارك جبهة الساحل الغربي.



ووفقا لما أوردته وكالة "خبر" اليمنية، اليوم الإثنين، قال المركز، إنه حصل على مقاطع فيديو في جبهة الساحل الغربي من كاميرا تعود للمليشيات الإيرانية، يظهر مدى التعبئة الطائفية لدى مقاتلي المليشيا.



وفي المقطع ظهر أحد قادة التمرد وهو يخاطب الأطفال بطريقة طائفية، قائلا لهم: "من يؤمن بالله واليوم الآخر فليصلي اليوم في المخا".



وشهدت الجبهات في اليمن، وبالخصوص الساحل الغربي انهيارات متعددة لمليشيات الحوثي، أدت إلى محاولات يائسة لتجنيد الأطفال لتعويض خسائرها المتلاحقة.