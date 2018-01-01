31 يوليو.. "كيف تصبح قائد شاب؟" بمكتبة المستقبل

تنظم مكتبة المستقبل العامة بمصر الجديدة٬ ندوة تحت عنوان "كيف تصبح قائد شاب"، ويتحدث فيها الدكتور على مهران هشام، وذلك في تمام الساعة الخامسة من مساء٬ يوم الثلاثاء الموافق 31 يوليو الجاري.



هذ وتدور محاور الندوة حول: ماهية القيادة٬ نظريات القيادة٬ عناصر النجاح والتميز٬ أسباب التراجع والسلبيات المحبطة٬ عناصر النجاح والابداع٬ هل القيادة موروثة أم مكتسبة٬ نماذج من الشخصيات القيادية فى العالم٬ كن أنت النموذج للقائد الناجح والمتميز.