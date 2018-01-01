100 صندوق خشبى لنقل رفات جنود أمريكا فى الحرب الكورية

أفادت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية نقلا عن مصادر، اليوم الإثنين، بأن الجيش الأمريكي نقل حوالي 100 صندوق خشبي، لاستخدامها في نقل رفات الجنود من كوريا الشمالية، إلى بانمونجوم، وإعداد سيارة لنقل الصناديق الخشبية، تنتظر في كتيبة قيادة الأمم المتحدة للأمن في المنطقة الأمنية المشتركة (JSA).



ووفقا للوكالة، اتفقت كوريا الشمالية والولايات المتحدة، أمس الأحد، في مباحثاتهما على مستوى الضباط، على استئناف عملية التنقيب عن رفات الجنود الأمريكيين الذين قتلوا خلال الحرب الكورية بين عامي 1950 و1953، وعقدت محادثات على مستوى العمل لمناقشة إجراءات ذات صلة اليوم.





