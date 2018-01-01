24 يوليو.. مناقشة "موسيقى الأظافر الطويلة" بأتيليه القاهرة

يحل الشاعر عيد عبد الحليم٬ ضيفا على أتيليه القاهرة في لقاء حول ديوانه "موسيقى الأظافر الطويلة"، والصادر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب٬ وذلك في تمام الساعة السابعة٬ من مساء يوم الثلاثاء الموافق 24 يوليو الجاري.



يذكر أن عيد عبد الحليم سبق وصدر له دواوين: الأول سماوات واطئة٬ ظل العائلة، تحريك الأيدي، العائش قرب الأرض، كونشيرتو ميدان التحرير، حديقة الثعالب، فضلًا عن مسرحيتين شعريتين: الجرافة ونهار ميت، ودراسات عدة مثل فقه المصادرة٬ الحرية وأخواتها.