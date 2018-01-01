القاهرة : الإثنين 16 يوليه 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
05:44 م

«عبد العال» لأحد النواب: انت مش قاعد على الترعة
02:09 م

"عبدالعال" يعلن الانتهاء من مناقشة قوانين الصحافة والإعلام
11:40 ص

رئيس البرلمان يحيل 8 مشروعات قوانين للجان المختصة
03:40 م

مشاهدة مباراة بلجيكا وإنجلترا بث مباشر على Bein Sport دون تقطيع
03:39 م

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة إنجلترا وبلجيكا
06:30 م

مصطفى مدبولى: الحجز إلكترونيًا فى الـ2048 وحدة سكنية ‏بالعاصمة الإدارية
05:54 م

بوتين يستقبل ماكرون الأحد في الكرملين
12:09 ص

عاجل.. القوات المسلحة تدفع بطائرات الإطفاء للسيطرة على الحريق
11:44 م

وزير الطيران يكشف تفاصيل الانفجار بالقرب من مطار القاهرة
07:25 م

روضة النعيم.. أسرار «خلوة» الداعية اليمنى الحبيب عمر بن حفيظ فى مصر
03:01 م

توأم أوائل الثانوية.. ندى ونادين: الرياضة والموسيقى حفزونا على النجاح
08:45 م

خاص.. نجيب ساويرس ضيف "فرانس 24" السبت

عالم
الإثنين 16/يوليه/2018 - 03:02 ص

إحراق 845 سيارة وتوقيف 508 مشبوهين على هامش الاحتفالات فى فرنسا

أرشيفية
أرشيفية
عبير سليم
dostor.org/2250720

أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية مساء، أمس الأحد، أن أعمال الشغب التي شهدتها فرنسا ليلتي الجمعة والسبت الماضيين، على هامش الاحتفالات بالعيد الوطني، أسفرت عن إحراق 845 سيارة وتوقيف 508 مشبوهين.

وقال المتحدث باسم الوزارة: "إن السيارات التي أحرقت على هامش احتفالات هذا العام عددها أقل من تلك التي أحرقت على هامش احتفالات السنة الماضية حين أضرم المشاغبون النار في 897 سيارة، بالمقابل فإن عدد الموقوفين هذا العام هو أكبر بكثير من العام الماضي إذ بلغ يومها 368 موقوفا".

وأعرب المتحدث عن سروره لأن أعمال الشغب هذا العام "لم يتخللها أي حادث كبير"، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس"، اليوم الإثنين.

وبحسب حصيلة وزارة الداخلية، أصيب في أعمال الشغب ليلتي الجمعة والسبت الماضيين 29 عنصرا من قوات الأمن مقابل 21 العام الماضي.

موضوعات متعلقة

اعتقال العشرات في مظاهرة بباريس مناهضة لإصلاحات «ماكرون»

هجوم على محطة إذاعية وجامعة في نيكاراجوا

تواصل الاحتجاجات في الأردن على قانون ضريبة الدخل ورفع الأسعار

وقف بلجيكيين بتهمة التخطيط لتنفيذ هجمات في فرنسا

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

فرنسا: الاتحاد الأوروبى سيرد على أى رسوم جمركية أمريكية جديدة

منذ أقل من شهر

الجيش الليبى يُسيطر على منطقة المغار فى درنة

منذ شهر

السفارة السعودية فى روسيا تحذر مواطنيها

منذ أقل من شهرين

مطالب إيطالية بحصار ليبيا بحريًا لحل أزمة الهجرة غير الشرعية

منذ أقل من شهرين

قمة مكة الرباعية: الاتفاق على منح الأردن 2.5 مليار دولار

منذ أقل من شهرين

إضراب عام فى الأردن احتجاجًا على ضريبة الدخل

الآن

انتقادات حادة لبوتين لكسره قاعدة "النساء أولًا" في ختام كأس العالم

صحف فرنسا تحتفل بفوز "الديوك": الأزرق بطلًا لكأس العالم

مؤشرات الحجوزات تكشف: 10 ملايين سائح إلى مصر فى 2018

خارج السيطرة.. أولياء أمور يتحدثون عن صدمة الاطلاع على "فيسبوك" أولادهم

الأكثر قراءة

بالصور.. قصة الفتاة الأجنبية التى ظهرت مع "صلاح" فى جزر المالديف

إحراق 845 سيارة وتوقيف 508 مشبوهين على هامش الاحتفالات فى فرنسا

سعاد حسن.. "معجزة البحيرة" تحصل على 40%‬ فى الثانوية

نهب وسرقة أثناء الاحتفالات بفوز فرنسا فى كأس العالم

ألبومات الصور

الجماهير الفرنسية تحتفل داخل المركز الثقافي في وسط البلد

الأزهر يعلن أسماء أوائل الثانوية

ضبط لحوم وفراخ مجمدة فى حملة تموينية بالدقهلية

تطوير كوبري الجلاء

نجم الساعة

نوال السعداوي: النخبة هي «نكبة مصر».. ولا ‏يمكن فصل الدين عن السياسة

الأكثر قراءة

بالصور.. قصة الفتاة الأجنبية التى ظهرت مع "صلاح" فى جزر المالديف

إحراق 845 سيارة وتوقيف 508 مشبوهين على هامش الاحتفالات فى فرنسا

سعاد حسن.. "معجزة البحيرة" تحصل على 40%‬ فى الثانوية

نهب وسرقة أثناء الاحتفالات بفوز فرنسا فى كأس العالم

كشكول

500 طالب سجلوا رغباتهم بالمرحلة الأولى لتنسيق الجامعات

أمين "البحوث الإسلامية": نرسل بعثات لدول العالم للتعليم والتوعية

نائب رئيس جامعة الأزهر: نطوِّر أفكارنا لخدمة العملية البحثية

ننشر صور أوائل الثانوية الأزهرية "كفيف" في غزة

"هندسة عين شمس" تطور مدرجاتها استعدادا للعام الدراسي الجديد

الأمصار

تعرف على هوية مقتحمي نهائي كأس العالم روسيا 2018 "صور"

استمرار الاحتجاجات في العراق ومقتل 3 وإصابة 160 آخرين

بالسلاسل الحديدية والسم.. تعرف على أغرب طرق الحفاظ على الكتب!

الـ24 ساعة الآولى..تؤكد تفوق محمد رمضان على تامر حسني "فيديو"

لاعبو منتخب فرنسا يدمروا غرف خلع الملابس بعد التتويج "فيديو"

مرايا الابداع

اعترافات خاصة جدًا

مسخ

منوعات

بالصور.. قصة الفتاة الأجنبية التى ظهرت مع "صلاح" فى جزر المالديف

فيديوجراف.. "تخفيض سعر السجائر وشبيه هيفاء المتحول جنسيًا" أبرز أخبار اليوم

غدًا.. احتفالية لمجموعة مكسيم لتدشين السيارة "دوماي" المارد الصيني

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

حقنة واحدة للتخلص من السمنة والسكرى

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎