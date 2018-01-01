إحراق 845 سيارة وتوقيف 508 مشبوهين على هامش الاحتفالات فى فرنسا

أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية مساء، أمس الأحد، أن أعمال الشغب التي شهدتها فرنسا ليلتي الجمعة والسبت الماضيين، على هامش الاحتفالات بالعيد الوطني، أسفرت عن إحراق 845 سيارة وتوقيف 508 مشبوهين.



وقال المتحدث باسم الوزارة: "إن السيارات التي أحرقت على هامش احتفالات هذا العام عددها أقل من تلك التي أحرقت على هامش احتفالات السنة الماضية حين أضرم المشاغبون النار في 897 سيارة، بالمقابل فإن عدد الموقوفين هذا العام هو أكبر بكثير من العام الماضي إذ بلغ يومها 368 موقوفا".



وأعرب المتحدث عن سروره لأن أعمال الشغب هذا العام "لم يتخللها أي حادث كبير"، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس"، اليوم الإثنين.



وبحسب حصيلة وزارة الداخلية، أصيب في أعمال الشغب ليلتي الجمعة والسبت الماضيين 29 عنصرا من قوات الأمن مقابل 21 العام الماضي.