اليوم.. "تشريعية النواب" تناقش الاتفاقيات الخاصة بالقروض

قال النائب نبيل الجمل، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، إن الجنة ستعقد اجتماعًا، اليوم الإثنين؛ لمناقشة الاتفاقيات التي أحيلت إليها من الجلسة العامة، أمس الأحد، بالإضافة إلى بعض الاتفاقيات التي كانت قد أحيلت إليها من قبل.



وردًا على ما إذا كانت اللجنة ستتناول مناقشة أي من القوانين المرجئة، أكد "الجمل" في تصريحات لـ"الدستور"، أن اللجنة لن تتناول سوى الاتفاقيات فقط.



يُذكر أن الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، كان قد أحال عددًا من القرارات الجمهورية، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية خلال الجلسة العامة أمس الأحد، منها عدد من الاتفاقيات التي وقعتها مصر خلال العام الجاري حول بعض القروض والمنح الموجهة للتنمية.