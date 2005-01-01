أخطر إرهابية.. "الأرملة البيضاء" تهدد المصطافين حول العالم

أكثر إرهابيات العالم المطلوبين تقوم بتجنيد الانتحاريين لاستهداف المصطافين هذا الصيف، سمينتثا لوثويت، 34 عامًا، ويطلق عليها اسم "الأرملة البيضاء" بعد أن قتل زوجها المتطرف نفسه و26 آخرين في التفجيرات الانتحارية في لندن عام 2005، والأم لأربعة أطفال التي نشأت في أيلسبوري في باكينجهامشير، تحاول جمع فريق من المتعصبين لمهاجمة المنتجعات الشعبية في جميع أنحاء العالم، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



وتظهر الاستخبارات التي حصل عليها وكلاء المملكة المتحدة أنها جندت بالفعل عشرات النساء للقيام بمهام إرهابية، بما في ذلك المتحولات البيض إلى الإسلام مثلها، ويُخشى من قيام لوثويت بتعليم ما يصل إلى 30 إرهابيًا كيفية صنع سترات ناسفة واختيار مواقع لتفجيرها، بحسب تقرير صحيفة ديلي ستار صنداي.



وتشمل الأهداف المحتملة المملكة المتحدة، اليونان، تركيا، قبرص، كوستاس الإسباني وجزر الكناري، وفقا لرسائل البريد الإلكتروني المشفرة والمكالمات الهاتفية والمخابرات الأجنبية.



في عام 2015، تم ذبح 38 شخصًا من قبل تنظيم داعش في إطلاق نار شامل في منتجع ميناء القنطاوي الشهير في تونس.



ويعتقد أن لوثويت وراء عشرات من الهجمات الانتحارية في جميع أنحاء أفريقيا والشرق الأوسط، اعتنقت الإسلام عندما كانت مراهقة وذهبت إلى الزواج من المتطرف المولود في جامايكا جيرمان ليندسي، وجاء لقبها "الأرملة البيضاء" بعد أن قام ليندساي بتفجير نفسه في السابع من يوليو 2005 خلال سلسلة من التفجيرات في أنحاء لندن أسفرت عن مقتل 52 شخصا.