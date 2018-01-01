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الإثنين 16/يوليه/2018 - 12:55 ص

وزارة الدفاع الألمانية تكشف فضيحة مدوية للصحف القطرية

وزيرة الدفاع الألمانية
وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون دير لاين
dostor.org/2250669

أكدت وزارة الدفاع الألمانية، عدم صحة ما نسبته وسائل الإعلام القطرية من تصريحات لوزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون دير لاين، على هامش قمة الناتو في بروكسل.

ونفى الحساب الرسمي للسفارة الألمانية في الرياض على موقع "تويتر" التصريحات القطرية بشأن دعم الحلف وألمانيا لقطر.

ونشرت صحيفة "الشرق" القطرية مقابلة مزعومة مع وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون دير لاين، يوم الجمعة الموافق 13 يوليو، كما تم نشرها باللغة الإنجليزية في صحيفة "الخليج تايمز" القطرية، وروّجت لها "قناة الجزيرة" في نشراتها الإخبارية، وذلك حسب موقع "عاجل" السعودي.

وزعمت المقابلة، أن الوزيرة تشكر مشاركة قطر وموقفها مع دول الاتحاد الأوروبي ومنظمة حلف شمال الأطلسي، وأنها تتعاطف مع قطر كضحية "لمقاطعة سعودية وإقليمية".

وقالت الوزيرة الألمانية، وفقا للصحيفة القطرية: «أشارت الوزيرة الألمانية إلى أن قطر تعرضت لمؤامرة من قبل بعض الجيران، لتقويض أمنها وأمن مواطنيها».

وأوضح الموقع أن المقابلة المزعومة لم يذكرها موقع وزارة الدفاع الألمانية، ولا أي موقع آخر لحكومة ألمانيا، ولم ترد عنها أي إشارة في الإعلام الألماني، ليؤكد كذب الصحف القطرية.

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