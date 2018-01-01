الإثنين 16/يوليه/2018 - 02:55 ص
حظك اليوم.. برج الثور الإثنين 16/ 7/ 2018
dostor.org/2250659
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى حظك، اليوم الإثنين الموافق 16 7 2018، وفيما يخص برج الثور، قالت:
مهنيًا: تتخلص من العواقب والتحديات غير المتوقعة، ويحاول أحد الزملاء استفزاز لدفعك إلى اتخاذ قرارات عشوائية فتخيّب له مسعاه.
عاطفيًا: لا تقدم على اتخاذ قراراتك في الشأن العاطفي قبل دراستها من مختلف جوانبها، ومعرفة ما تتركه من انعاكاسات.
صحيًا: تتابع بانتظام ممارسة التمارين الرياضية المطلوبة بغية تحسين وضع عمودك الفقري.