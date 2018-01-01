القاهرة : الإثنين 16 يوليه 2018
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الإثنين 16/يوليه/2018 - 06:26 ص

10 أشياء لا يمكن الاستغناء عنها فى شنطة الحج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
نور أيمن
dostor.org/2250658

الاستعداد للحج يكون روحانيًا من خلال الانتظار لتأدية المناسك بشغف وحب، ولكن لا يجب أن نغفل الاستعداد من خلال إعداد الأمتعة المناسبة التي تساعد على الطهارة الشخصية والاستمتاع أثناء الإقامة، والتي يمكن تلخيصها من خلال الأهم في 10 أغراض لابد من تذكرها:

1-ملابس إحرام إضافية "للرجال" فلابد من إضافة ملابس احتياطية في حال اتسخت أو احتجت تغييرها لأي سبب، وكذلك للسيدات أخذ عباءة وطرح إضافية ضرورية.
2-أحذية رياضية هي الأنسب، غيارات داخلية غير ثقيلة لحرية الحركة وخفيفة الحمل بالحقائب، بجانب أخذ وشاح ثقيل واحدًا للمناطق الجبلية ليلًا.
3-أكياس بلاستيك لوضع الملابس المتسخة حتى تنعزل عن بقية الملابس.
4-لن تتمكن من شراء كل ما يلزمك من هناك، فيجب أخذ أدوات النظافة الشخصية مثل فرشاة الأسنان والمعجون والصابون "من دون رائحة"، فوط للجسم والشعر مزيل للعرق بدون رائحة، مناديل ورقية.
4- مقص للنساء لفك الإحرام، وتعليقه جوال على الرقبة.
5-حقيبة صغيرة خفيفة تعلق على الرقبة أو الكتف لحفظ الأشياء المهمة.
6-- مرهم أو مسكن للمفاصل والأعصاب مع كثرة السير يظهر آلام مختلف.
7- غطاء الفم والأنف لمنع انتقال الفيروسات.
8-- فيتامين سـ c ـي الفوار فينصح به دائمًا للحجاج كأس واحد يوميا لتفادي العدوى.
9- شاحن للهاتف المحمول.
10-سجادة صلاة للجيب.

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