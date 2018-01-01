السعودية تبدأ تجهيزاتها استعدادًا لاستقبال الحجاج

استقبلت المديرية العامة للجوازات بالسعودية، جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة بصالات الحج وكذلك جوازات مطار الملك عبدالعزيز الدولي بصالة الحجاج في مدينة جدة أولى طلائع حجاج بيت الله الحرام.



وأكد مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، حسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، على أهمية تكثيف الجهود المبذولة لخدمة الحجاج وتسهيل إجراءات دخولهم عبر جميع منافذ المملكة الدولية.