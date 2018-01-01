غدًا.. ورشة عمل لعرض التقرير المبدئي لمشروع تعزيز الإصلاح

تعقد وزارة الموارد المائية والري، غدًا الإثنين، ورشة عمل حول عرض التقرير المبدئي لمشروع تعزيز الإصلاح في قطاع الطاقة المتجددة وقطاع المياه فى مصر، وكيفية مواجهة التحديات المائية الحالية فى ظل تنامى معدلات الفقر المائى.



تناقش الورشة أهم مجالات الطاقة المتجددة وكيفية استغلالها فى توفير مصادر بديلة للمياه واستخدام الطاقة الشمسية في تشغيل الآبار الجوفية للحد من استهلاك الطاقة الكهربائية.