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الإثنين 16/يوليه/2018 - 02:46 ص

أسعار الأسمنت اليوم.. "السويدى" بـ848 جنيهًا للطن

أرشيفية
أرشيفية
هويدا سعيد
dostor.org/2250630

استقرت أسعار الأسمنت بالأسواق، اليوم الأثنين وسجل سعر طن الشركة العربية للأسمنت المسلح 848 جنيهًا للطن، وأسمنت بورتلاند طرة بـ833 جنيهًا للطن، والشركة القومية للأسمنت الفاخر بـ895 جنيهًا للطن.

وبلغ سعر أسمنت سيناء بـ825 جنيهًا للطن، ومصر للأسمنت "قنا" بـ830 جنيهًا للطن، والعربية للأسمنت "النصر" بـ823 جنيهًا للطن، و"السويدي" بـ848 جنيهًا.

وتباينت أسعار الأسمنت المخلوط، وسجل أسمنت القومية "التوفير" 840 جنيهًا للطن، وأسمنت حلوان "الواحة" بـ833 جنيهًا للطن، وأسمنت سيناء بـ833 جنيهًا للطن.

أما أسعار الأسمنت الأبيض، فسجل سعر سيناء للأسمنت الأبيض "سوبر سيناء" 2230 جنيهًا للطن، و"سوبر رويال المنيا" بـ2255 جنيهًا للطن، و"حلوان المنيا" بـ2300 جنيه للطن، وسيناء للأسمنت الأبيض "العادة" بـ2280 جنيهًا للطن.

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