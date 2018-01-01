أسعار الحديد اليوم.. "المصريين" بـ12650 جنيهًا للطن

استقرت أسعار الحديد المحلى، اليوم الإثنين، وفقًا لأحدث أسعار الجملة المتداولة فى السوق.



وسجل سعر حديد "المصريين" 12 ألفًا و650 جنيهًا للطن، فيما سجل حديد "عز" 12 ألفًا و900 جنيه، وحديد "العتال" 12 ألفًا و750 جنيهًا، وحديد "عطية" 12 ألفًا و800 جنيه، وسجل حديد "بشاى" 12 ألفًا و800 جنيه.



وبلغ سعر حديد "المراكبى" 12 ألفًا و750 جنيهًا، وحديد "مصر ستيل" 12 ألفًا و650 جنيهًا، وحديد "العشري" 12 ألفًا و630 جنيهًا.