"جاني جاني" تتخطى المليون مشاهدة بعد 20 عامًا: حكيم يعلّق

نشرت صفحة "ساخرون" على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» فيديو لشباب يرقصون مستخدمه أغنية "جاني جاني" للمطرب حكيم.



وتخطى الفيديو المليون مشاهدة فى وقت قصير بعد ذيوعه كالنار فى الهشيم على «فيسبوك»، وحصد الكثير من التعليقات وردود الأفعال بعد أن عادت الأغنية على الساحة من جديد، بالرغم من صدور الأغنية منذ أكثر من 20 عامًا إلاّ أنها لاقت إعجاب الكثير وأصبحت متداولة، كما زاد أيضًا البحث عنها فى محرك "جوجل" و"يوتيوب" بعد أن ظهرت من جديد بالرغم من اختلاف الأجيال.



وعلق المطرب الشعبي «حكيم» عبر حسابه بانستجرام قائلًا: "الأغنية دي حلوة قوي وكانت من أقوي عشر أغاني نزلت فى وقتها، وأنا فرحان قوي إنها لسه عايشه معكم لغاية دلوقتي.. بحبكم قوي".



كما قرر حكيم ضم "جاني جاني" ضمن الأغاني التى سيتم تقديمها فى حفلاته الغنائية المقبله المقرر أن يحييها فى عدد من المدن الساحلية بمصر وبعض الدول العربية.



وطرح حكيم أغنية "جاني" في العام 1997 ضمن ألبوم "افرض" وانتشرت الأغنية من جديد بشكل كبير بين النشطاء خلال الأيام الماضية، وفي عدد من المناسبات المختلفة.