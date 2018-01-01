للمرة السابعة في أسبوع.. طائرات تهاجم القواعد الروسية في سوريا

تعرضت القاعدة العسكرية الروسية في اللاذقية، مساء اليوم إلى هجوم من قبل طائرات بدون طيار وذلك للمرة السابعة في استهداف القواعد الروسية في سوريا.



قال المرصد السوري لحقوق الانسان في بيان له، منذ قليل، إن عدة انفجارات ضربت مساء اليوم منطقة جبلة بريف اللاذقية، ناجمة عن استهداف الدفاعات الجوية الروسية لهجمات جديدة للطائرات المسيرة التي تحاول استهداف مطار حميميم -القاعدة الجوية الرئيسية لروسيا.



وتمكنت الدفاعات الروسية من إسقاط عدد منها، فيما لم ترد معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة، وذلك وفقا للمرصد السوري.



وتعرضت قاعدة قاعدة حميميم العسكرية في الـ7 من الشهر الجاري، لمحاولة استهداف عبر طائرات مسيرة، في تكرار لعمليات استهداف مطار حميميم وكذلك اللاذقية ومحاولات استهدافه بالطريقة ذاتها، الأمر الذي تسبب باستنفار متواصل من قبل القوات الروسية وقوات النظام في المنطقة.



ويعد الهجوم السابع خلال أسبوع حيث استهدفت 6 هجمات متشابهة مطار حميميم العسكري منذ الأول من يوليو الجاري.



وسبق أن تعرضت القواعد الروسية والسورية إلى استهدافات متكررة من قبل طيران بدون طيار مجهول تم التعامل معه.