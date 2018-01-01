استقرار أسعار القطن المصرى اليوم

استقرت أسعار القطن المصري الذى يتم تصديره للخارج، اليوم الإثنين، حيث سجل صنف جيزة 86 نحو 2794 جنيهًا للقنطار، فيما سجل صنف جيزة 94 نحو 2580 جنيهًا للقنطار فيما سجل صنف جيزة 95 نحو 2464 جنيهًا للقنطار.



ووفقًا لأسعار العالمية للقطن المصري، فأن صنف 87 من محصول العام الماضى سجل 3337 جنيهًا.



ويعمل قطاع الغزل والنسيج بوزارة قطاع الأعمال العام على تطوير المصانع لديها في خطة تنفذها الوزارة لتحويل الخسائر التي تحققها المصانع إلى أرباح.