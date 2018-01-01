عودة مواطنة تركية لبلادها عقب احتجازها لدى إسرائيل

قال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، إنَّ المواطنة إبرو أوزكان، التي اعتقلتها إسرائيل في 11 يونيو الماضي، في طريقها للعودة إلى تركيا، معتبرًا أنَّ الاتهامات الإسرائيلية "لا أساس لها".



وأكد قالن إنّ الرئيس التركي رجي طيب أردوغان، قد هاتف أوزكان للاطمئنان على سلامتها.



ووجه الادعاء العام الإسرائيلي، يوم لأوزكان لائحة اتهام شملت 4 اتهامات هي: "مساعدة حركة حماس، وتقديم خدمات متنوعة لها، وتخريب النظام العام للدولة، وإدخالها إلى البلاد نقودا لجهة معادية".