مدافع فرنسا يعلن اعتزاله دوليًا عقب التتويج بكأس العالم

أعلن عادل رامي لاعب منتخب فرنسا اعتزاله اللعب دوليا عقب التتويج ببطولة كأس العالم التي استضافتها روسيا.

وتوج اللاعب ببطولة كأس العالم بعد الفوز على منتخب كرواتيا اليوم بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة النهائية.

وخاض عادل رامي 35 مباراة دولية بقميص منتخب فرنسا مكتفيا بتسجيل هدف وحيد في شباك أيسلندا في لقاء ودي عام 2012.

يشار إلى أن رامي "32 عاما" سبق أن لعب لفرق إشبيلية وفالنسيا الإسباني، وميلان الإيطالي، وليل ومارسيليا الفرنسي.