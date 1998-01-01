جريزمان يحتفل بعلم أوروجواي بعد فوزه بالمونديال

احتفل المهاجم الفرنسي أنطوان جريزمان، اليوم الأحد، برفع علم أوروجواي بعد اختياره أفضل لاعب في نهائي مونديال روسيا 2018 الذي فاز به منتخب فرنسا، حيث حضر المؤتمر الصحفي وعلى عنقه علم البلد اللاتيني.

وكانت فرنسا قد تفوقت في نهائي، اليوم، بملعب لوجنيكي في موسكو على المنتخب الكرواتي بنتيجة "4-2" لتتوج بثاني ألقابها المونديالية بعد 20 عاما من النسخة التي استضافتها بلاد النور عام 1998.

وسجل جريزمان اليوم الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 38 بعد أن أسهم في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 18.

وعند حضوره المؤتمر الصحفي الخاص باختياره أفضل لاعب في المباراة النهائية للمونديال، عرض صحفي أوروجواياني علم بلاده أمام جريزمان الذي قال له "أحضره إلى هنا"، ليأخذه منه ويضعه حول عنقه، ليكمل المؤتمر بهذه الحالة.

وكان جريزمان قد عبر علنا عن حبه لأوروجواي خلال مواجهة المنتخبين في ربع نهائي المونديال.