إضاءة برج إيفل وقوس النصر بألوان العلم الفرنسي احتفالا بتتويج المنتخب بكأس العالم

أضاءت العاصمة الفرنسية "باريس مساء اليوم الأحد "برج إيفل ومعلم " قوس النصر" الواقع على رأس جادة الشانزليزيه، بألوان العالم الفرنسي (أحمر-أبيض-أزرق) احتفالا بفوز المنتخب ببطولة كأس العالم لكرة القدم إثر تغلبه على نظيره الكرواتي في مباراة النهائي (2-4).

وتم عرض صور وأسماء لاعبي المنتخب على واجهة قوس النصر بواسطة جهاز بروجيكتر وتعليق علم فرنسي عملاق، احتفالا بهذه المناسبة وسط حضور حاشد للمشجعين الذين يواصلون الاحتفال في أجواء من الفرحة الغامرة بالرغم من وقوع بعض أعمال الشغب التي استدعت تدخل الشرطة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وجه التهنئة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" لفرنسا لفوزها بالمونديال وروسيا لتنظيمها الجيد للبطولة.