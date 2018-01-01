القوى العاملة تعلن عن فرص عمل لمندوبين وسائقين

أعلنت وزارة القوى العاملة عن توافر فرص عمل لعدد من المندوبين والسائقين بإحدى شركات منتجات الألبان الشهيرة وذلك براتب يصل لـ3850 جنيها.



وتتضمن الوظائف 15 مندوب مبيعات خارجية، على أن يكون حاصلا على مؤهل عالٍ، وأن يتراوح عمره ما بين 24 إلى 32 سنة براتب يصل لـ3850 جنيها.



كما تتضمن الوظائف 15 سائقًا على أن يكون حاصلا على مؤهل متوسط، وأن يتراوح عمره ما بين 24 إلى 40 سنة، براتب يصل لـ3000 جنيه.



وتتوافر الوظائف المتاحة بفرع الشركة بالقطامية حيث توفر الشركة وسيلة مواصلات من وإلى مقر الشركة بحسب أقرب نقطة تجمع، وعلى من يرغب في التقدم للحصول على الوظيفة، الاتصال على 01000469348 أو 0132604484.