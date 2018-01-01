الأمم المتحدة تحذر من حرب مدمرة للكل في فلسطين

دعا منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، اليوم الأحد، الفلسطينيين ودولة الاحتلال الإسرائيلي، إلى الابتعاد عن المواجهة العسكرية، مؤكدا أنها ستكون خسارة لكل الأطراف.



وقدم ملادينوف خلال مؤتمر صحفي في غزة، اليوم تعازيه لأسر كل الأطفال الذين استشهدوا خلال الأسابيع القليلة الأخيرة على يد قوات الاحتلال والصحفيين والعاملين في المجال الطبي الذين فقدوا حياتهم أثناء تأدية واجبهم، وذلك حسبما نشرت الأمم المتحدة عبر موقعها الإلكتروني.



وأضاف: "بالأمس كنا على شفا الحرب. يحتاج الأمر جهودا متضافرة من الجميع لضمان الابتعاد عن المواجهة التي لا يريدها أو يحتاجها أحد، والتي سيخسر فيها الجميع. خلال العقد الماضي عاش الفلسطينيون في غزة ثلاثة صراعات وهذه الدائرة يجب أن تتوقف وتنتهي".



وناشد المبعث الأممي كل الفلسطينيين، بإبقاء المظاهرات سلمية، والفصائل الفلسطينية عدم التحريض على وقوع الحوادث قرب السور الحدودي، ووقف إطلاق الصواريخ وقذائف الهاون والطائرات الورقية الحارقة، وإتاحة الفرصة أمام السلام.



فيما دعا سلطات الاحتلال إلى ممارسة ضبط النفس في استجابتها للوضع في غزة. وعدم إطلاق النار على الأطفال. داعيا الجميع الابتعاد عن حافة نشوب الصراع.