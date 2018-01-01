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الأحد 15/يوليه/2018 - 10:40 م

مصر تفوز على الأردن 78 / 54 في البطولة العربية للشباب لكرة السلة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
dostor.org/2250590

فاز المنتخب المصري على نظيره الأردني بنتيجة 78-  54 في أولى مباريات المنتخبين في البطولة العربية للشباب لكرة السلة التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 15 حتى 21 يوليو الجاري.
وكان المنتخب البحريني قد فاز على نظيره التونسي 76 -61، كما فاز الجزائري على المنتخب السوداني 65 - 27.
وتقام البطولة فى مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي بمشاركة سبعة منتخبات، هي مصر والبحرين وتونس والسودان والجزائر والأردن والإمارات.

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