بوتين يمنح الفرصة لمشجعي المونديال بالعودة لروسيا بتأشيرات مجانية

شجع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مشجعي كرة القدم الذين زاروا بلاده لمتابعة وحضور فعاليات بطولة كأس العالم 2018 على العودة إلى روسيا للسياحة من خلال إصدار تأشيرات مجانية لهم.

ونقلت وكالة أنباء "تاس" الحكومية الروسية عن بوتين، بعد المباراة النهائية للبطولة اليوم الأحد، قوله: "أعتقد أننا سنفعل الآن: المشجعون الأجانب الذين يحملون بطاقات مشجعين سيحصلون على تأشيرات مجانية لزيارة روسيا حتى نهاية العام الحالي. أكرر أنها ستكون تأشيرات مجانية".

وكان لزاما على المشجعين الأجانب الحصول على بطاقات المشجعين من أجل السماح لهم بحضور فعاليات كأس العالم حيث كانت هذه البطاقات بتأشيرة دخول إلى روسيا علما بأن السائحين يحتاجون إلى الحصول في المعتاد على تأشيرات لدخول روسيا.

وعلى مدار فعاليات المونديال الروسي، الذي استغرق شهرا كاملا، توافد مئات الآلاف من المشجعين على المدن الـ11 المضيفة للبطولة في مهرجان كروي ضخم ورائع.

وأضاف بوتين أنه يأمل في أن يستفيد المشجعون من هذه الفرصة والعودة لزيارة روسيا في وقت لاحق من العام الحالي.