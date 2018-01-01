مدرب كرواتيا ينتقد احتساب ركلة جزاء ضد منتخب بلاده في نهائي المونديال

هنأ المدير الفني للمنتخب الكرواتي زلاتكو داليتش، اليوم الأحد، فرنسا على التتويج بمونديال روسيا 2018 بالفوز على فريقه بأربعة أهداف لاثنين، رافضا الحديث عن التحكيم وإن كان قد أشار إلى أنه في نهائي كأس العالم "ليس من الطبيعي احتساب ركلة جزاء" مثل تلك التي احتسبت ضد "الناريين".

وقال المدرب، في تصريح عقب المباراة، "لا أعلق أبدا على التحكيم ولا أرغب في إضاعة وقتي بمثل هذه الأمور، سأقول شيئا واحدا فقط وهو أنه في نهائي كأس العالم ليس من الطبيعي احتساب ركلات جزاء مثل هذه، لكن على أي حال تصريحي لا يهدف للانتقاص من فوز فرنسا".

وأضاف داليتش "أرغب في تهنئة فرنسا على تتويجها باللقب"، ثم تحدث لاحقا عن مستوى فريقه الجيد منذ بداية اللقاء.

وتابع "لعبنا جيدا في أول نصف ساعة.. سيطرنا حتى سجلنا في مرمانا وجاءت بعدها ركلة الجزاء.. مثل هذا الهدف في نهائي كأس العالم يكون له ثقله".

وأردف "نشعر بالحزن لكن بالفخر أيضا.. قدمنا مباراة جيدة وبعد ركلة الجزاء كانت الأمور صعبة جدا علينا".

وحول الخسارة، قال "كرة القدم للأسف هي هكذا.. فرنسا لم تفاجئنا بأي صورة.. دافعوا عن أفضليتهم ولعبوا على المرتدات.. وقف الحظ ضدنا مرتين الأولى في الهدف الذاتي والثاني بسبب ركلة الجزاء عبر الـ (فار)"، في إشارة إلى تقنية التحكيم بالفيديو.

وتابع داليتش "على أي حال حينما سنرى مستقبلا ما حققناه في روسيا وسنشعر بالسعادة.. هذه رياضة وهذه هي الحياة.. يشعر شعب كرواتيا الآن بالحزن، بالألم، لكن ستتنحى هذه الأمور جانبا ويبقى الفخر".

وأكمل المدرب "أرغب في توجيه الشكر للاعبين.. يجب أن نؤمن بهم.. ما حققناه معا كان رائعا.. نشعر بالحزن لأننا لم نتوج بلقب أبطال العالم، لكن لو كانوا في الماضي عرضوا علينا أن نصبح أصحاب المركز الثاني، لبدا لنا أمرا جيدا".