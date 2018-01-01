استئناف الرحلات الجوية في مطار النجف

أعلن مدير مطار النجف الدولي بالعراق علي كاظم، استئناف الرحلات الجوية في المطار.

وقال كاظم - في تصريح خاص لقناة "السومرية نيوز" اليوم الأحد -، إن المطار سيستقبل حتى صباح يوم غد 18 طائرة.

وكان قد تم تعليق الرحلات الجوية إلى مطار النجف على إثر اقتحام عدد من المتظاهرين للمطار، في وقت تشهد فيه عدة محافظات عراقية تظاهرات احتجاجية تطالب بتحسين الخدمات العامة وتوفير المياه والكهرباء، والقضاء على البطالة ومكافحة الفساد في دوائر الدولة.