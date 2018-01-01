الأحد 15/يوليه/2018 - 10:37 م
الرئيسة الكرواتية تواسي منتخب بلادها برسالة مؤثرة
وكالات
dostor.org/2250584
نشرت الرئيسة الكرواتية كوليندا جرابار كيتاروفيتش رسالة مؤثرة عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عقب خسارة منتخب بلادها أمام نظيره الفرنسي في نهائي مونديال وسيا 2018.
وأرفقت كيتاروفيتش صورة لمنتخب كرواتيا نشرتها عبر حسابها بتعليق قالت فيه: "أحسنتم.. نار- لقب المنتخب الكرواتي -، لقد قاتلتم كالأسود وصنعتم التاريخ.. نحن فخورون بكم".
وخسر منتخب كرواتيا مباراة النهائي - التي صعد إليها للمرة الأولى في تاريخه - أمام فرنسا (2-4).