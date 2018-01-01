الرئيسة الكرواتية تواسي منتخب بلادها برسالة مؤثرة

ضبط لحوم وفراخ مجمدة فى حملة تموينية بالدقهلية

شن مركز ومدينة المنصورة فى محافظة الدقهلية، اليوم الأحد، بالتعاون مع مديرتى الطب البيطرى والصحة، ومديرية التموين، حملة استهدفت ضبط الأسواق والأغذية المنتهية الصلاحية وضبط الأسعار. ترأس الحملة وائل ...