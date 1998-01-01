سوكر يشيد بما حققه منتخب كرواتيا في مونديال روسيا

وصف رئيس الاتحاد الكرواتي لكرة القدم دافور سوكر، ما قدمه منتخب بلاده في مونديال روسيا 2018 بالحصول على المركز الثاني بـ "النجاح الكبير"، موضحا أن الفريق اكتسب احترام الجميع.

وقال سوكر، عقب اللقاء: "أنا سعيد بهذا النجاح التاريخي لمنتخب كرواتيا.. تحدثنا قبل شهر عما اعتبره الجميع غير ممكن، يمكننا أن نكون فخورين بشعبنا الذي يبلغ 4 ملايين.. لا يوجد في الاستاد من لم يهنئنا، تلقينا رسائل كثيرة للغاية، الكثير من الناس يعشقون الكرواتيين".

كما أشاد المهاجم السابق لمنتخب كرواتيا، بالمجهود الكبير الذي بذله اللاعبون رغم خوضهم الوقت الإضافي في آخر ثلاثة لقاءات قبل المباراة النهائية.

وقال "لعبنا ثلاث مباريات لمدة 120 دقيقة، أي أننا لعبنا مباراة إضافية، ولكننا رأينا أن الجميع بذل كل ما لديه.. لقد لعبوا بروح كبيرة، وهذه الأشياء هي ما تعطي معنى لكرة القدم في الحقيقة.. لقد أثبتنا أن المال لا يهم، الشيء الوحيد المهم في بطولة لكأس العالم هي الوحدة، اللعب الذي يسمح لك بأن تحلم، ولقد حلمنا".

وأشاد سوكر أيضا بأداء قائد المنتخب الكرواتي ولاعب ريال مدريد لوكا مودريتش.

وأضاف "لوكا قائد عظيم.. أريد أن أشكر ريال مدريد وكل المدريديين الذي بعثوا برسائل.. كانوا جميعا مع كرواتيا.. هؤلاء الفتية صنعوا شيئا ليس سهلا ويجب أن يستمتعوا".

يذكر أن سوكر كان هداف نسخة كأس العالم في فرنسا عام 1998 بستة أهداف، والتي أنهاها المنتخب الكرواتي في المركز الثالث.