غدًا.. محافظ جنوب سيناء يكرم أوائل الشهادات العامة

قرر اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إلغاء حفل تكريم أوائل الشهادات العامة الإعدادية والثانوية والدبلومات الفنية، والمقرر إقامته مساء غدٍ الإثنين بفندق دار العاملين بالعاصمة طور سيناء، وذلك نظرًا لحالة الحزن التى تعيشها جنوب سيناء وخصوصا مدينة طور سيناء لوفاة الرائد سامح مدحت، فى حادث سير، وهو نجل مدحت عبد ربه موجه أول اللغة العربية بالمديرية، وأحد مؤسسى جروب (الطور بينا أجمل مدينة)، والذى وافته المنية مساء أمس وأقيمت الجنازة بعد عصر اليوم الأحد.



وقرر فودة، تكريم أوائل الشهادات العامة بمقر مكتبه بديوان عام المحافظة ظهر غدٍ الإثنين.



ووجه محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، خالص التعازى لأهالى مدينة طور سيناء ولأسرة الفقيد، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه الفردوس الأعلى من الجنة وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.