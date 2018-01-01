"إندبندنت": ثامن استقالة لمسئولين في حكومة تيريزا ماي على خلفية "البريكست"

تواجه رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أزمة جديدة بعد أن شهدت حكومتها، اليوم الأحد، ثامن استقالة لمسئول كبير على خلفية السياسة التي تنتهجها ماي في مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست".

وذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، أن روبرت كورتس النائب في مجلس العموم البريطاني عن حزب المحافظين غادر منصبه كمساعد لوزير الخارجية البريطاني إذ كتب في حسابه على تويتر "لقد اتخذت قرارا صعبا للغاية بالاستقالة من منصبي لأعبر عن استيائي من خطط (البريكست) في التصويت غدا" في إشارة إلى أنه سيصوت ضد الحكومة في تصويت العموم غدًا الإثنين.

وأضاف "علي أنا أفكر في الشخص الذي أريد أن أراه في المرآة لبقية حياتي.. لا يمكنني أنا أخبر أبناء دائرتي أنني أؤيد المقترحات في شكلها الحالية".

وتأتي استقالة كورتس وقد سبقته استقالات كل من وزير شئون "البريكست" ديفيد ديفيس، ووزير الخارجية بوريس جونسون، وستيف باكر أحد وزراء "البريكست" الأسبوع الماضي، فيما تنتظر الأوساط السياسية البريطانية مزيدا من الغضب من الاقتراحات التي جاءت في "الورقة البيضاء" التي طرحتها ماي مؤخرا.

وتحاول ماي تمرير مشروعي قانونين الأسبوع الجاري، فيما أكد حزب العمال المعارض أنه لن يدعم الحكومة في التصويت، ما يجعل من غير المرجح أن يتم تمرير المشروع في المجلس.

وناشدت ماي الأطراف المتصارعة في حزبها الحاكم "حزب المحافظين" أن يؤيدوا مشروعها بشأن "البريكست" ويتجنبوا الانسحاب غير المنظم من الاتحاد الأوروبي، والذي من شأنه أن يضر بمصالح بريطانيا.

وقالت إنها أُجبرت على طرح تلك المقترحات المعدلة بعد أن عرض عليها الاتحاد الأوروبي خيارين لم يكن أي منهما مقبولا.