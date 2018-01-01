الأحد 15/يوليه/2018 - 10:20 م
وزير التعليم يعتمد جدول امتحان الدور الثاني للثانوية العامة
وكالات
dostor.org/2250571
اعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحان الدور الثاني من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2017-2018، وذلك لطلاب الثانوية العامة والمتفوقين والمكفوفين.
وقال الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام امتحان الثانوية العامة- في تصريح اليوم الأحد- إنه من المقرر أن تبدأ امتحانات الدور الثاني اعتبارًا من يوم السبت الموافق 11 أغسطس وتستمر حتى يوم الاثنين الموافق 20 من نفس الشهر.