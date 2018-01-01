وزير التعليم يعتمد جدول امتحان الدور الثاني للثانوية العامة

اعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحان الدور الثاني من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2017-2018، وذلك لطلاب الثانوية العامة والمتفوقين والمكفوفين.

وقال الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام امتحان الثانوية العامة- في تصريح اليوم الأحد- إنه من المقرر أن تبدأ امتحانات الدور الثاني اعتبارًا من يوم السبت الموافق 11 أغسطس وتستمر حتى يوم الاثنين الموافق 20 من نفس الشهر.