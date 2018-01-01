ترامب يصل إلى هلسنكي للمشاركة في القمة المرتقبة غدًا مع بوتين

وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم الأحد، إلى العاصمة الفنلندية هلسنكي؛ للمشاركة في القمة المرتقبة، غدًا الإثنين، مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.



وبث تليفزيون "سي إن إن" الأمريكي لقطات حية لوصول ترامب والسيدة الأولى ميلانيا، لمطار "هلسنكي فانتا" الدولي في تمام الساعة 9:06 مساء بالتوقيت المحلي لفنلندا، وكان في استقبالهما عدد من المسئولين البارزين الفنلنديين الذين رحبوا بوصولهما.



وأشارت الشبكة إلى أن ترامب ليس لديه أية فعاليات رسمية سيشارك فيها خلال يوم الوصول، على أن يبدأ قمته مع بوتين غدا.



وكتب ترامب - في وقت سابق عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" - "أتطلع إلى لقاء بوتين غدا".



وتعد هذه أول قمة رسمية بين بوتين وترامب منذ تولي الأخير منصبه في يناير 2017، لكنهما التقيا مسبقا على هامش قمة الدول العشرين العام الماضي.